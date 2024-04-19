Журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш со ссылкой на представителя ведомства уже отмечал, что Пентагон планирует выделить новую помощь для Украины, как только Конгресс США одобрит законопроект о помощи нашему государству. Это может случиться в ближайшее время.

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"Готовы действовать быстро"

Politico сообщает, что оборонное ведомство Соединенных Штатов готовится к быстрому утверждению пакета помощи Украине, несмотря на то, что администрация американского президента Джо Байдена пока не приняла решение о том, насколько большим будет транш и какое вооружение он будет предусматривать.

Однако, как рассказали некоторые американские чиновники в условиях анонимности, пакет помощи для нашего государства может быстро пройти "бюрократическую процедуру после принятия закона и подписания его президентом".

Они очень быстро передадут эту рекомендацию госсекретарю, и вскоре после этого она попадет к президенту,

– уверяет один из американских чиновников.

Чиновник также отметил, что сейчас значительную часть американского оружия размещено на складах по всей территории Европы. Это может сыграть ключевую роль в быстрой транспортировке его на территорию Украины.

В частности, представитель Пентагона Патрик Райдер сказал журналистам, что США имеют "очень мощную логистическую сеть, которая позволяет очень быстро перемещать материально-технические средства".

Мы, безусловно, понимаем и ценим срочность и готовы действовать быстро,

– добавил он.

Издание отмечает, что помощница главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Волландер заявляла, что США начнет быстрое перемещение боеприпасов, артиллерийских снарядов и средств противовоздушной обороны, как только Конгресс окончательно одобрит эту помощь.

Что входит в пакет помощи для Украины, который могут принять в США