Журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш со ссылкой на представителя ведомства уже отмечал, что Пентагон планирует выделить новую помощь для Украины, как только Конгресс США одобрит законопроект о помощи нашему государству. Это может случиться в ближайшее время.
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"Готовы действовать быстро"
Politico сообщает, что оборонное ведомство Соединенных Штатов готовится к быстрому утверждению пакета помощи Украине, несмотря на то, что администрация американского президента Джо Байдена пока не приняла решение о том, насколько большим будет транш и какое вооружение он будет предусматривать.
Однако, как рассказали некоторые американские чиновники в условиях анонимности, пакет помощи для нашего государства может быстро пройти "бюрократическую процедуру после принятия закона и подписания его президентом".
Они очень быстро передадут эту рекомендацию госсекретарю, и вскоре после этого она попадет к президенту,
– уверяет один из американских чиновников.
Чиновник также отметил, что сейчас значительную часть американского оружия размещено на складах по всей территории Европы. Это может сыграть ключевую роль в быстрой транспортировке его на территорию Украины.
В частности, представитель Пентагона Патрик Райдер сказал журналистам, что США имеют "очень мощную логистическую сеть, которая позволяет очень быстро перемещать материально-технические средства".
Мы, безусловно, понимаем и ценим срочность и готовы действовать быстро,
– добавил он.
Издание отмечает, что помощница главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Волландер заявляла, что США начнет быстрое перемещение боеприпасов, артиллерийских снарядов и средств противовоздушной обороны, как только Конгресс окончательно одобрит эту помощь.
Что входит в пакет помощи для Украины, который могут принять в США
- Палата представителей США обнародовала текст документа, который предусматривает предоставление нашему государству 60,84 миллиарда долларов, из них более 23 миллиардов используют, чтобы пополнить запасы американского вооружения.
- Известно, что 11,3 миллиарда долларов пойдут на текущие военные операции США в регионе, 13,8 миллиарда долларов потратят на закупку новейших систем вооружений, оборонных товаров и оборонных услуг.
- В частности, 26 миллионов долларов направят на продолжение надзора и подотчетности за помощью и оборудованием, которое предоставляется Украине.
- Если законопроект примут, то в течение 45 дней после этого Государственный департамент и Министерство обороны США должны предоставить стратегию поддержки Украины.
- Вышеупомянутый документ, вид которого обнародовала Палата представителей США, обязывает американского президента предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, однако Байден еще может отложить это решение.