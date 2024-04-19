О планах Пентагона сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Яриш со ссылкой на представителя ведомства.

Смотрите также В США завершилось первое важное голосование по пакету помощи Украине

Что известно о законопроекте о помощи Украине

Документ предусматривает предоставление Украине 60,84 миллиарда долларов. Финансирование предоставляется на следующие цели:

поддержка текущих военных операций США в регионе;

инициатива по содействию безопасности Украины;

замена предметов оборонного назначения, которые были предоставлены Украине;

возмещение расходов Министерства обороны на оборонные услуги и обучение, предоставленные Украине;

программа иностранного военного финансирования;

экономическая поддержка Украины;

помощь беженцам и переселенцам;

международный контроль над наркотиками и правоохранительная деятельность, а также разработка и производство изотопов.

Законопроект также включает положения, которые расширяют полномочия президента США по передаче оборонной продукции и услуг Министерства обороны иностранным государствам или международным организациям, и обязывают главу государства передать Украине армейские тактические ракетные комплексы большой дальности и заключить соглашение с Украиной о возмещении США экономической помощи.

А еще – требовать, чтобы определенные средства, предоставляемые Украине, были компенсированы другими донорами, и установить различные требования по надзору и отчетности по помощи, которая предоставляется Украине.

Смотрите также Это важно для нас: Трамп впервые признал, что надо усилить помощь Украине

Палата представителей Конгресса США будет голосовать за пакет помощи Украине вечером 20 апреля.