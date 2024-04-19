За поддержку процедуры проголосовали большинство членов нижней палаты Конгресса США. Это позволяет вынести эти законопроекты на рассмотрение Палаты. Об этом сообщает 24 Канал.
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Как прошло голосование
Процедура, за которую проголосовали, позволяет вынести на рассмотрение Палаты представителей 4 законопроекта об иностранной помощи и противодействии России, Ирану и Китаю.
Процедуру поддержали 316 членов нижней палаты Конгресса США. Среди них 164 демократы и 149 республиканцев. Против высказались 94 члена, большинство которых – республиканцы.
Результаты голосования / Скриншот
Стоит заметить, что за принятие решения было достаточно простого большинства в 218 голосов.
Финальное голосование за эти законопроекты в Палате ожидается в субботу, 20 апреля. В этот день члены палаты будут рассматривать все поправки, которые накануне прошли процедурный комитет и вынесут законопроекты на голосование. Впоследствии, если все эти процедуры будут пройдены, законопроекты отправятся на голосование в Сенате США единым пакетом.
Законопроекты вступят в силу после подписания президентом США Джо Байденом.
Что известно о законопроекте помощи для Украины
- Спикер Палаты представителей Майк Джонсон 17 апреля внес пакет проектов о помощи Украине и союзникам.
- Документ предусматривает предоставление нашему государству 60,84 миллиарда долларов, из них более 23 миллиардов используют, чтобы пополнить запасы американского вооружения.
- Также законопроект должен усилить надзор через требования личного мониторинга и предусматривает соглашение о возврате средств за экономическую поддержку Украины со стороны США.
- К слову, к "украинскому" пакету допустили четыре поправки. Две поправки предлагают исключить невоенную помощь Украине. Еще одна поправка авторства трампистки Марджори Тейлор Грин вообще должна заменить все суммы в пакете на нули. Последняя поправка не позволяет тратить экономическую помощь на правительственные зарплаты.