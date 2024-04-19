За поддержку процедуры проголосовали большинство членов нижней палаты Конгресса США. Это позволяет вынести эти законопроекты на рассмотрение Палаты. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как прошло голосование

Процедура, за которую проголосовали, позволяет вынести на рассмотрение Палаты представителей 4 законопроекта об иностранной помощи и противодействии России, Ирану и Китаю.

Процедуру поддержали 316 членов нижней палаты Конгресса США. Среди них 164 демократы и 149 республиканцев. Против высказались 94 члена, большинство которых – республиканцы.



Результаты голосования / Скриншот

Стоит заметить, что за принятие решения было достаточно простого большинства в 218 голосов.

Финальное голосование за эти законопроекты в Палате ожидается в субботу, 20 апреля. В этот день члены палаты будут рассматривать все поправки, которые накануне прошли процедурный комитет и вынесут законопроекты на голосование. Впоследствии, если все эти процедуры будут пройдены, законопроекты отправятся на голосование в Сенате США единым пакетом.

Законопроекты вступят в силу после подписания президентом США Джо Байденом.

Что известно о законопроекте помощи для Украины