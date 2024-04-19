За підтримку процедури проголосували більшість членів нижньої палати Конгресу США. Це дозволяє винести ці законопроєкти на розгляд Палати. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як минуло голосування

Процедура, за яку проголосували, дозволяє винести на розгляд Палати представників 4 законопроєкти про іноземну допомогу та протидію Росії, Ірану та Китаю.

Процедуру підтримали 316 членів нижньої палати Конгресу США. Серед них 164 демократи та 149 республіканців. Проти висловились 94 члени, більшість яких – республіканці.



Результати голосування / Скриншот

Варто зауважити, що за ухвалення рішення було достатньо простої більшості у 218 голосів.

Фінальне голосування за ці законопроєкти у Палаті очікується у суботу, 20 квітня. В цей день члени палати розглядатимуть усі поправки, які напередодні пройшли процедурний комітет й винесуть законопроєкти на голосування. Згодом, якщо всі ці процедури будуть пройдені, законопроєкти вирушать на голосування у Сенаті США єдиним пакетом.

Законопроєкти набудуть чинності після підписання президентом США Джо Байденом.

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