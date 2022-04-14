Следователи установили, что руководители общин умышленно поступили и продолжают совершать действия, направленные на ущерб суверенитету и обороноспособности Украины.

К теме Командиру воинской части России сообщили о подозрении за приказ уничтожать Ахтырский район

Подозреваемые главы общин перешли на сторону России и в условиях военного положения предоставили представителям РФ помощь в проведении военных действий против Украины.

К слову, в Донецкой области прокуратура заочно сообщила о подозрении полицейскому Мариупольского райуправления полиции. Он добровольно перешел на сторону российских оккупантов.

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