Слідчі встановили, що очільники громад умисно вчинили та продовжують вчиняти дії, спрямовані на шкоду суверенітету та обороноздатності України.

До теми Командиру військової частини Росії повідомили про підозру за наказ знищувати Охтирський район

Підозрювані голови громад перейшли на бік Росії та в умовах воєнного стану надали представникам РФ допомогу в проведенні воєнних дій проти України.

До слова, на Донеччині прокуратура заочно повідомила про підозру поліцейському Маріупольського райуправління поліції. Він добровільно перейшов на бік російських окупантів.

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