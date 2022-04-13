За даними слідства, у березні 2022 року поліцейський, перебуваючи у тимчасово окупованому збройними силами Росії селі Нікольське Маріупольського району, добровільно погодився співпрацювати з російськими військовими.

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Підозрюваний обійняв посаду у незаконно створеному псевдоправоохоронному органі. Мовиться про так зване "міністерство внутрішніх справ" на окупованій території Донеччини.

Досудове розслідування у справі проводять слідчі теруправління ДБР, розташованого у Краматорську.

Зверніть увагу! Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що загалом в Україні є понад 350 тисяч працівників поліції. Попри значні зусилля вербувальників, на бік ворога з них перейшли лише одиниці. Водночас у МВС знають про кожного, хто зрадив Україну.

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