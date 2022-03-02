Если силы ПВО сообщают о движении самолетов оккупантов в направлении Черниговской области или есть подтверждение запуска баллистических ракет, объявляется воздушная тревога.
Важно В результате обстрелов в черниговской райбольнице умер один человек, пятеро получили травмы
"Точное место, куда может попасть ракета или какой населенный пункт атакует самолет, определить трудно", – отметил он.
Поэтому воздушная тревога, в том числе по всей территории области сразу, будет объявляться столько раз, сколько этого потребует ситуация. Это спасает человеческие жизни,
– подчеркнул Чаус.
Что делать во время сирен
- Вам немедленно нужно идти в укрытие. Вместе с тем следует быстро выключить газ и свет.
- Помогите спрятаться людям с инвалидностью и стариками. Речь не только о родных, но и о соседях.
- Прихватите "тревожный рюкзак" со всеми медикаментами, продуктами, одеждой.
- Выходить из укрытия можно только после соответствующего уведомления о безопасности.