Если силы ПВО сообщают о движении самолетов оккупантов в направлении Черниговской области или есть подтверждение запуска баллистических ракет, объявляется воздушная тревога.

Важно В результате обстрелов в черниговской райбольнице умер один человек, пятеро получили травмы

"Точное место, куда может попасть ракета или какой населенный пункт атакует самолет, определить трудно", – отметил он.

Поэтому воздушная тревога, в том числе по всей территории области сразу, будет объявляться столько раз, сколько этого потребует ситуация. Это спасает человеческие жизни,
– подчеркнул Чаус.

Что делать во время сирен

  • Вам немедленно нужно идти в укрытие. Вместе с тем следует быстро выключить газ и свет.
  • Помогите спрятаться людям с инвалидностью и стариками. Речь не только о родных, но и о соседях.
  • Прихватите "тревожный рюкзак" со всеми медикаментами, продуктами, одеждой.
  • Выходить из укрытия можно только после соответствующего уведомления о безопасности.