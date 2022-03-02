Якщо сили ПВО повідомляють про рух літаків окупантів у напрямку Чернігівської області або ж є підтвердження запуску балістичних ракет оголошується повітряна тривога.

Важливо Внаслідок обстрілів у чернігівській райлікарні померла одна людина, п'ятеро отримали травми

"Точне місце, куди може влучити ракета, чи який населений пункт атакує літак, визначити важко", – зазначив він.

Тому повітряна тривога, зокрема по всій території області одразу, буде оголошуватися стільки разів, скільки цього вимагатиме ситуація. Це рятує людські життя,

– наголосив Чаус.

Що робити під час сирен

Вам негайно потрібно йти в укриття. Разом із тим слід швидко вимкнути газ і світло.

Допоможіть сховатися людям з інвалідністю та похилого віку. Мовиться, не лише про рідних, а й про сусідів.

Прихопіть "тривожний рюкзак" з усіма медикаментами, продуктами, одягом.

Виходити з укриття можна лише після відповідного повідомлення про безпеку.