Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европейском парламенте. Отметим, она шокирована кадрами из Бучи и других деоккупированных населенных пунктов.

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Новый пакет санкций против РФ не будет последним, – Урсула фон дер Ляйен

По ее словам, ЕС должен снова усилить давление на Путина и правительство России. Поэтому они предлагают еще больше усилить санкции, которые ограничивают политические и экономические возможности Кремля.

Они влияют на Россию гораздо сильнее, чем на нас. И они не будут нашими последними санкциями,

– заявила фон дер Ляйен.

Напомним, накануне чиновник пообщалась с Зеленским и заверила, что в эти тяжелые времена Украина может полагаться на полную поддержку со стороны Еврокомиссии.

Что предусматривает 5 пакет санкций ЕС

Президент Еврокомиссии пояснила, что в пятом пакете санкций – закрытие портов для российских судов, эмбарго на уголь и ряд других ограничений. Также в ЕС работают над дополнительными санкциями, в частности – относительно импорта нефти.

Кроме того, Европейская комиссия предлагает запретить экспорт полупроводников, машин и транспортного оборудования в Россию на сумму 10 миллиардов евро. Компаниям государства-агрессоры могут запретить участвовать в госзакупках ЕС. Под ограничения, вероятно, попадут и транзакции с 4 банками России, среди них – ВТБ.

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