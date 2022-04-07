Роберта Мецола поговорила с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем о том, что они ждут список вопросов, который должен поступить в ближайшие дни.

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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга подчеркнула, что Украина попытается ответить на них в течение четырех дней.

Конечно, потом "мяч снова на нашей стороне", и тут в игру вступает Европейский парламент. Мы сделаем все необходимое. Если Украина предоставит нам ответы очень быстро, то временные рамки будут также более уменьшены, чем в других ситуациях,

– сказала Роберта Мецола.

Президент Европарламента обратила внимание на тот факт, что статус кандидата предоставляет стране доступ ко многим программам Европейского Союза.

По ее словам, быть кандидатом – это огромный объем помощи, который страна может получить в отношении инфраструктуры, образовательных программ, доступа ко всем другим программам ЕС и тому подобное.

К слову, глава Европарламента посетила Украину 1 апреля. Во время своего выступления Роберта Мецола дала 3 обещания Украине:

Евросоюз признает вторжение России на Украину посягательством на целую Европу, нападением на мир и его строй;

Украина станет кандидатом в члены ЕС официально и быстро;

Евросоюз будет помогать Украине в восстановлении разрушенных городов и сел в результате войны.

Кроме того, Европа продолжит помогать Украине финансово и обеспечивать всем необходимым военных.

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