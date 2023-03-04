Зеленский поблагодарил за лидерство в поддержке Украины с первых дней войны и важные решения, принятые Европарламентом.

Кстати говоря "Украина должна победить": президент Европарламента сделала важное заявление об оружии

Президент напомнил, что 1 марта 2022 года, во второй день после подачи нашей заявки на членство в ЕС, Европарламент принял резолюцию о поддержке и необходимости предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году,

– сказал глава государства.

Мецола встретилась со Стефанчуком

Мецолла подчеркнула, что будущее Украины – это членство в Евросоюзе. Она отметила, что Европарламент пройдет весь путь совместно с Украиной.

Стефанчук, в свою очередь, рассказал, что с коллегой обсуждали путь Украины к полноправному членству в ЕС. Кроме того, говорили о санкциях против России. Следует остановить все возможности обхода этих санкций.

Спикер поблагодарил Евросоюз за финансовую поддержку и макрофинансовую помощь. Не обошли вниманием предложения Китая относительно так называемого мирного договора, но Стефанчук подчеркнул, что мы имеем свою украинскую формулу мира.

Встреча со Стефанчуком / Фото с фейсбука спикера парламента:

Также Стефанчук вместе с президентом Европарламента почтили память павших Героев. защитников и защитниц, похороненных на Лычаковском кладбище.