Зеленський подякував за лідерство в підтримці України з перших днів війни та важливі рішення, ухвалені Європарламентом.

До речі "Україна повинна перемогти": президентка Європарламенту зробила важливу заяву щодо зброї

Президент нагадав, що 1 березня 2022 року, на другий день після подання нашої заявки на членство в ЄС, Європарламент ухвалив резолюцію про підтримку та необхідність надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії та розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року,

– сказав глава держави.

Мецола зустрілась зі Стефанчуком

Мецола наголосила, що майбутнє України – це членство в Євросоюзі. Вона зазначила, що Європарламент пройде весь шлях спільно з Україною.

Стефанчук, своєю чергою, розповів, що з колегою обговорювали шлях України до повноправного членства у ЄС. Крім того, говорили про санкції проти Росії. Потрібно зупинити всі можливості обходу цих санкцій.

Спікер подякував Євросоюзу за фінансову підтримку та макрофінансову допомогу. Не оминули увагою пропозиції Китаю щодо так званого “мирного договору”, але Стефанчук наголосив, що ми маємо свою українську формулу миру.

Зустріч зі Стефанчуком / Фото з фейсбуку спікера парламенту:

Також Стефанчук разом із президенткою Європарламенту вшанували пам’ять полеглих Героїв. захисників та захисниць, які поховані на Личаківському кладовищі.