Президентка Європарламенту наголосила, що вона пишається рівнем підтримки України, який зараз є в ЄС. Водночас за її словами, Євросоюз міг би робити значно більше.

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Метсола закликає збільшити підтримку

Роберта Метсола підкреслила, що війна в Україні повинна терміново припинитися. Однак це можливо тільки за умови перемоги нашої держави, то ж Євросоюз повинен докластися більше для цієї мети,

Ця війна має бути терміново припинена. І Україна повинна виграти цю війну. Це означає більше зброї для України, більше фінансової та гуманітарної допомоги, більше практичної солідарності та більше санкцій проти Росії,

– наголосила Метсола.

Президентка Європарламенту привітала новий пакет санкцій ЄС проти Росії, який став 9-им з 2014 року й переконана – Євросоюз може зробити для України ще більше.

Новий пакет санкцій ЄС проти Росії

16 грудня Євросоюз ввів нові санкції проти Росії. Під нові обмеження потрапила російська армія, політики, пропагандисти та організації, зокрема: