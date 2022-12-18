Президентка Європарламенту наголосила, що вона пишається рівнем підтримки України, який зараз є в ЄС. Водночас за її словами, Євросоюз міг би робити значно більше.
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Метсола закликає збільшити підтримку
Роберта Метсола підкреслила, що війна в Україні повинна терміново припинитися. Однак це можливо тільки за умови перемоги нашої держави, то ж Євросоюз повинен докластися більше для цієї мети,
Ця війна має бути терміново припинена. І Україна повинна виграти цю війну. Це означає більше зброї для України, більше фінансової та гуманітарної допомоги, більше практичної солідарності та більше санкцій проти Росії,
– наголосила Метсола.
Президентка Європарламенту привітала новий пакет санкцій ЄС проти Росії, який став 9-им з 2014 року й переконана – Євросоюз може зробити для України ще більше.
Новий пакет санкцій ЄС проти Росії
16 грудня Євросоюз ввів нові санкції проти Росії. Під нові обмеження потрапила російська армія, політики, пропагандисти та організації, зокрема:
- збройні сили Росії, нацгвардія та її очільник Валерій Золотов, повітряно-космічні й повітряно-десантні війська, сухопутні війська, військово-морський флот, сили спецоперацій та розвідка.
- Головний обчислювальний центр генштабу Росії – його співробітники відповідальні за наведення ракет по Україні.
- неонацистські організації "Російський імперський легіон", Російський імперський рух", ДШРГ Русич та "Союз добровольців Донбасу", які воюють на боці Росії проти України.
- 3 заступники російського прем'єр-міністра;
- 6 міністрів;
- губернатори 7 областей;
- голова конституційного суду Росії Валєрій Зорькін та інші судді;
- доньки Рамзана Кадирова Айшат та Каріна, а також племінник Турпал-Алі Ібрагімов;
- рідні бізнесменів Ковальчуків, які наближені до Путіна. Зокрема, дружина Юрія Ковальчука Татьяна та їхній син Борис й син Міхаіла Ковальчука Кіріл та внук Степан;
- усі партії Держдуми Росії, зокрема "Єдина Росія", КРПФ, ЛДПР та інші;
- низка російських медіа та їхні керівники, а також співак Грігорій Лепс та режисер Нікіта Міхалков.