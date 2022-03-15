Кроме того, во время разговора затронули и тему текущих переговоров между Украиной и Россией.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Подчеркнул Президенту @KremlinRussia_E в необходимости прекратить братоубийственную войну России против Украины,
– заявил Мишель.
Шарль Мишель и Путин обсудили переговоры между Украиной и Россией.
Председатель Европейского Совета заявил, что защита жизни мирного населения является абсолютным приоритетом.
По его словам, ЕС един в осуждении агрессии России, ответе мощными санкциями и предоставлении дальнейшей поддержки Украине.
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