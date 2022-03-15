Крім того, під час розмови торкнулися й теми поточних переговорів між Україною та Росією.
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Наголосив Президенту @KremlinRussia_E у нагальній необхідності припинити братовбивчу війну Росії проти України,
– заявив Мішель.
Шарль Мішель та Путін обговорили поточні переговори між Україною та Росією.
Також голова Європейської Ради заявив, що захист життя мирного населення є абсолютним пріоритетом.
За його словами, ЄС єдині у засудженні агресії Росії, відповіді потужними санкціями та наданні подальшої підтримки Україні.
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