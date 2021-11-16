Как утверждают источники, в заявлении Сенниченко указал, что увольняется по собственному желанию. Соответствующий документ якобы должны обнародовать уже в ближайшее время.

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В СМИ назвали вероятные причины

Собеседники издания назвали и основные причины увольнения. Среди них – "недовольство отдельных представителей политикума приватизацией, которая успешно стартовала, но может своеобразно отобразиться на рейтингах власти".

Впоследствии информацию об увольнении Сенниченко подтвердил в своей телеграме и журналист Сергей Лещенко. Он написал, что чиновник уходит в отставку из-за "скандальной приватизации завода "Большевик", которая прошла под одного участника".

Обратите внимание! 24 канал пытается связаться с Сенниченко, чтобы он подтвердил или опроверг информацию о своей отставке.

Что известно о "Большевике" и его приватизации