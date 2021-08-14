Об этом сообщает глава ГФС Вадим Мельник в интервью порталу "Обозреватель".

"За 7 месяцев 2021 года ГФС изъяла из незаконного оборота подакцизной продукции на 2,5 млрд грн и прекратила деятельность 100 незаконных производств. Впрочем, для более эффективной работы в этой части необходимо усиление взаимодействия правоохранительных и налоговых служб, поскольку далеко не все пребывает в сфере компетенции ГФС. С инициативой межведомственного совещания мы обратились к нашим коллегам из Нацполиции, налоговой, пограничной и таможенной служб, профильных министерств. Уверен, что при должном уровне взаимодействия свести к минимуму объемы теневых рынков подакцизной продукции вполне реально", – заявил Мельник.

По мнению Мельника, для более эффективного противодействия "скруткам" НДС также необходимо усилить координацию правоохранителей и налоговиков.

"Действительно, "скрутки", то есть операции, связанные с фиктивным формированием налоговых кредитов по НДС, представляют собой одну из основных угроз для системы госфинансов и экономической безопасности страны в целом. Опять же, здесь позволю себе вернуться к предыдущим своим тезисам относительно того, что необходимо усиливать координацию правоохранителей и налоговиков для противодействия "скруткам". Если говорить непосредственно о снижении объемов "скруток", то по сравнению с 2020 годом удалось минимизировать данные суммы на 1 млрд грн ежемесячно — по итогам первого полугодия 2021. Промежуточные позитивные результаты есть, но есть и к чему стремиться", – отмечает Мельник.

Ранее сообщалось о том, что в 2021 году ГФС обеспечила возмещение в госбюджет более 2 млрд грн в рамках уголовных дел об уклонении от уплаты налогов.