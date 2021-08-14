Про це повідомляє голова ДФС Вадим Мельник в інтерв'ю порталу "Обозреватель".

"За 7 місяців 2021 року ДФС вилучила з незаконного обігу підакцизної продукції на 2,5 млрд грн і припинила діяльність 100 незаконних виробництв. Втім, для більш ефективної роботи в цій частині необхідне посилення взаємодії правоохоронних і податкових служб, оскільки далеко не все перебуває у сфері компетенції ДФС. З ініціативою міжвідомчої наради ми звернулися до наших колег з Нацполіції, податкової, прикордонної та митної служб, профільних міністерств. Упевнений, що при належному рівні взаємодії звести до мінімуму обсяги тіньових ринків підакцизної продукції цілком реально", – заявив Мельник.

На думку Мельника, для більш ефективної протидії "скруткам" ПДВ також необхідно посилити координацію правоохоронців і податківців.

"Дійсно, "скрутки", тобто операції, пов'язані з фіктивним формуванням податкових кредитів з ПДВ, являють собою одну з основних загроз для системи держфінансів та економічної безпеки країни в цілому. Знову ж таки, тут дозволю собі повернутися до попередніх своїх тез щодо того, що необхідно посилювати координацію правоохоронців і податківців для протидії "скруткам". Якщо говорити безпосередньо про зниження обсягів "скруток", то в порівнянні з 2020 роком вдалося мінімізувати дані суми на 1 млрд грн щомісяця — за підсумками першого півріччя 2021. Проміжні позитивні результати є, але є і до чого прагнути", – зазначає Мельник.

Раніше повідомлялося про те, що у 2021 році ДФС забезпечила відшкодування до держбюджету понад 2 млрд грн в рамках кримінальних справ про ухилення від сплати податків.