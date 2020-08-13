Говорят, что Владимир Зеленский не очень доволен тем, как работает Верховная Рада, в частности "слуги народа". А в кулуарах есть разговоры, якобы нардепы расслабились, не выполняют волю президента. Поэтому риск того, что он захочет сделать парламентские перевыборы существует.

Будут ли предвыборы?

Но глава партии "Голос" Кира Рудик не думает, что предвыборы действительно состоятся. Такое мнение нардеп высказала в интервью программы "БезМаски-шоу" на 24 канале.

Читайте первую часть интервью Куда делся Вакарчук и распустит ли Зеленский Раду: эксклюзивное интервью с Кирой Рудик

Я не думаю, что они состоятся. Делать это именно сейчас нет никакого смысла,

– отметила Рудык.

► Во-первых, это долгий и длительный процесс подготовки, даже юридической объяснила нардеп. Но это требует больше времени, чем осталось.

► Во-вторых, Зеленский тогда точно получит меньшинство.

Также, председатель партии "Голос" отметила, что довольна тем, как работает их фракция.

"Мы очень эффективны. Мы молодцы", – коротко подтвердила Рудык.

О рейтинге "Голоса"

На вопрос журналистки, если бы предвыборы действительно произошли, "Голос" взял больше или меньше кресел, нардепка ответила: "Не знаю. Наверное, меньше. Поскольку сейчас, после того как Святослав сложил мандат, у нас рейтинги снизились. Сейчас мы их восстанавливаем назад, конечно, такие стрессы для партии не проходят бесследно".

О парламентских досрочных выборах

"А вот возможны ли парламентские выборы досрочные вообще – я думаю, что да. И это также способ кого-то показать виновным. Хотя, я думаю, сначала будут показывать виновным правительство. Потому что его легче менять", – считает Рудик.

Она также отметила, что все еще зависит от того, какой будет работа после местных выборов. Сейчас же даже не давление на парламентариев, а возможность на них влиять и манипулировать. Она считает, "когда такие возможности пройдут, также будут другие способы влияния в парламенте. И, я думаю, изменится общая конъюнктура".

Справка. Если бы выборы в Верховную Раду проходили в начале августа, то в парламент могли бы попасть 4 партии: За "Слугу народа" проголосовали бы 26% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором,

за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 17,6%,

за "Европейскую солидарность" – 15,7%,

за "Батькивщину" – 10,4%. Об этом свидетельствуют данные социологической группы " Рейтинг", которая провела исследование 5 августа.



Какие партии могли бы пройти в Раду / Инфографика 24 канала