Подейкують, що Володимир Зеленський не дуже задоволений тим, як працює Верховна Рада, зокрема "слуги народу". А в кулуарах є розмови, нібито нардепи розслабилися, не виконують волю президента. Тому ризик того, що він захоче зробити парламентські перевибори існує.

Чи будуть передвибори?

Але голова партії "Голос" Кіра Рудик не думає, що передвибори справді відбудуться. Таку думку нардепка висловила в інтерв’ю програми "БезМаски-шоу" на 24 каналі.

Читайте першу частину інтерв'ю Де подівся Вакарчук та чи розпустить Зеленський Раду: ексклюзивне інтерв'ю з Кірою Рудик

Я не думаю, що вони відбудуться. Робити це саме зараз немає ніякого змісту,

– наголосила Рудик.

► По-перше, це довгий і тривалий процес підготовки, навіть юридичної пояснила нардепка. Але це потребує більше часу, ніж залишилося.

► По-друге, Зеленський тоді точно отримає меншість.

Також, голова партії "Голос" зазначила, що задоволена тим, як працює їхня фракція.

"Ми дуже ефективні. Ми молодці", – коротко ствердила Рудик.

Про рейтинг "Голосу"

На запитання журналістки, якби передвибори справді відбулися, "Голос" взяв більше чи менше крісел, нардепка відповіла: "Не знаю. Напевно, менше. Оскільки зараз, після того як Святослав склав мандат, у нас рейтинги знизились. Зараз ми їх відбудовуємо назад. Звичайно, такі стреси для партії не проходять безслідно".

Про парламентські дострокові вибори

"А от чи можливі парламентські вибори дострокові взагалі – я думаю, що так. І це також спосіб когось показати винним. Хоча, я думаю, спочатку показуватимуть винним уряд. Тому що його легше змінювати", – вважає Рудик.

Вона також зазначила, що все ще залежить від того, якою буде робота після місцевих виборів. Зараз же навіть не тиск на парламентарів, а можливість на них впливати та маніпулювати. Вона вважає, "коли такі можливості пройдуть, також будуть інші способи впливу в парламенті. І, я думаю, зміниться загальна кон'юнктура".

Довідка. Якби вибори до Верховної Ради відбувалися на початку серпня, то в парламент мали б шанс потрапити 4 партії: За "Слугу народу" проголосували б 26% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором,

за "Опозиційну платформу – За життя" – 17,6%,

за "Європейську солідарність" – 15,7%,

за "Батьківщину" – 10,4%. П ро це свідчать дані соціологічної групи " Рейтинг ", яка провела дослідження 5 серпня.



Які партії могли б пройти у Раду / Інфографіка 24 каналу