Глава Госэкоинспекции заявил, что нашел в гараже бабушки 653 тысячи долларов

Правоохранительные органы открыли уголовное производство относительно возможного внесения недостоверных данных в декларации временно исполняющим обязанности руководителя Государственной экологической инспекции. Речь идет о сумме более 26 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Что задекларировал председатель Госэкоинспекции?

Как отмечается, 3 февраля ОГП зарегистрировал производство по статье Уголовного кодекса Украины, касающейся декларирования недостоверной информации. Основанием для этого стал обоснованный вывод Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, подготовленный после полной проверки декларации чиновника за 2024 год.

По результатам проверки установлено, что в представленной декларации содержатся сведения, которые могут не соответствовать реальным данным на сумму более 26 миллионов гривен. Этот показатель превышает 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, действовавших на момент подачи документа.

В рамках производства правоохранители проверяют обстоятельства приобретения и декларирования активов, а также соответствие предоставленных объяснений установленным фактическим данным. Дело ведет Государственное бюро расследований.

По информации "Радио Свобода", временно исполняющий обязанности председателя Госэкоинспекции Александр Субботенко объяснил, что задекларированные 653 тысячи долларов наличными якобы были найдены им в гараже, который он унаследовал от бабушки. По его словам, родственница законно получила эти средства, работая вместе с мужем, в частности за рубежом.

Чиновник также заявил, что в его семье якобы есть правило конвертировать гривневый эквивалент в доллары и оставлять необходимую часть для общежизненных расходов, поэтому суммирование доходов в гривнах за каждый год не соответствует "объективным обстоятельствам".

