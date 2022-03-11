С таким призывом обратилась глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук. Она попросила людей не покидать свои дома и сохранять спокойствие.

Важно Марцинкив подтвердил взрывы в Ивано-Франковске: ограничили движение транспорта возле аэропорта

Не подходите к окнам

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попросил всех, кто живет возле аэропорта, спрятаться в укрытии или хотя бы отойти от окон.

О дальнейших действиях власти будут информировать.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Может заинтересовать – Зеленский отметил героичность и мужество защитников Украины: