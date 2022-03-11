З таким закликом звернулась голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Вона попросила людей не покидати свої домівки та зберігати спокій.

Важливо Марцінків підтвердив вибухи в Івано-Франківську: обмежили рух транспорту біля аеропорту

Не підходьте до вікон

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попросив всіх, хто живе поруч аеропорту, сховатися в укритті або хоча б відійти від вікон.

Про подальші дії влада інформуватиме.



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