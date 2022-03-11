Через можливу небезпеку у районі аеропорту обмежили рух транспорту.
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За словами, Марцінків, сирени, на жаль, не спрацювали. А про вибухи повідомили очевидці – кажуть, що в помешканнях трусились шибки.
Відбуваються вибухи в нашому аеропорту. Прохання до всіх мешканців Івано-Франківська – не поширюйте відео з вибухами та зберігайте спокій,
– наголосив мер міста.
Він додав, що такі ж авіаудари зранку відбулися на Волині.
Всіх, хто живе поруч аеропорту, мер Івано-Франківська попросив сховатися в укритті бо хоча б відійти від вікон. Живетів Опришівців та Кришківців поки краще виїхати за межі району. "Бачимо, що по нашому місту другий раз йде удар", – додав Марцінків.
Дивіться відеозвернення Руслана Марцінківа:
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