Через можливу небезпеку у районі аеропорту обмежили рух транспорту.

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За словами, Марцінків, сирени, на жаль, не спрацювали. А про вибухи повідомили очевидці – кажуть, що в помешканнях трусились шибки.

Відбуваються вибухи в нашому аеропорту. Прохання до всіх мешканців Івано-Франківська – не поширюйте відео з вибухами та зберігайте спокій,

– наголосив мер міста.

Він додав, що такі ж авіаудари зранку відбулися на Волині.

Всіх, хто живе поруч аеропорту, мер Івано-Франківська попросив сховатися в укритті бо хоча б відійти від вікон. Живетів Опришівців та Кришківців поки краще виїхати за межі району. "Бачимо, що по нашому місту другий раз йде удар", – додав Марцінків.

Дивіться відеозвернення Руслана Марцінківа: