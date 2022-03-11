У Сєвєродонецьку виявили 2 поранених людей – чоловік та жінка. У двох містах росіяни перебили газопровід.

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Що відомо про ситуацію

У місті Рубіжне горів будинок для людей похилого віку та приватний будинок по вулиці Володимирська. Також вороги перебили газовід.

У Сєвєродонецьку виявили 1 пораненого в районі вулиці Курчатова. По вулицях Вілесова, Гвардійська та Курчатова горять квартири. У районі вулиці Гагаріна горить автомобіль, а на Ш. Будівельників – автостоянка. У сусідньому селищі Сиротино горять гаражі, на вулиці Гоголя – 1 поранена

У місті Кремінна на вулиці Автопаркова палав одноповерховий приватний будинок.

У Лисичанську горять 2 квартири по кварталу Молодіжний та на вулиці Жовтневій. У місті теж перебили газовід.

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