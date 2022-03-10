Тисячі обгорілих, ліквідованих та поранених окупантів не дали ворогу клепки та не змусили його покинути територію України. Окупанти не припинили війни та почали діяти як терористи, атакуючи мирне населення.

До речі Маріуполь в облозі, але сил у ворога зайти туди немає, – Арестович

Складна ситуація на Луганщині

Через окупантів на Луганщині виникла складна ситуація з продовольством та товарами першої необхідності. Окупанти не дають організувати "зелені коридори", тому гуманітарні вантажі формують з товарів, які можна придбати у місцевих виробників та прилеглих оптових базах.

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