За словами Олексія Арестовича, Маріуполь наразі перебуває в облозі, однак у ворога немає сил, щоб зайти у місто. Він переконаний, що усі окупанти там і поляжуть.

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Арестович розповів, що місто "рівняють" артилерією та авіацією, як колись робили це з сирійським Аллепо. У цього є 2 мети:

змусити мирних жителів приповзти до Росії на колінах;

отримати приклад, на який можна буде посилатися, залякуючи інші міста, мовляв "Ви що, хочете, як у Маріуполі?".

Однак радник глави ОП запевняє, що, попри складність становища, здатися – означає приректи себе на приниження, фільтрацію, тортури та участь у дешевій кремлівській пропагандистській виставі.

Триматися. Потрібно триматися, розтягуючи час і створюючи тим самим нові шанси на деблокаду,

– наголосив Олексій Арестович.

Він додав, що для усього військово-політичного керівництва України проблема Маріуполя наразі є проблемою №1 для вирішення.

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