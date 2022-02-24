Крім того, атакували аеропорти в Херсоні та Чугуєві.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

На відео видно, як в аеропорт влучила ракета. Його охопила пожежа. Про постраждалих поки немає інформації.

Росія напала на Україну

Зранку 24 лютого по Україні лунають обстріли та вибухи. Росіяни атакують військові об'єкти. Через це по всій державі ввели надзвичайний стан.