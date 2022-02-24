Крім того, атакували аеропорти в Херсоні та Чугуєві.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
На відео видно, як в аеропорт влучила ракета. Його охопила пожежа. Про постраждалих поки немає інформації.
Росія напала на Україну
Зранку 24 лютого по Україні лунають обстріли та вибухи. Росіяни атакують військові об'єкти. Через це по всій державі ввели надзвичайний стан.
- Обстріляли аеродром міста Луцьк (травмовано 1 особу ДСНС),
- Загорілись військові склади села Радушинці Полтавської області, села Розсошків Черкаської області.
- Обстріляли військову частину у місті Кам'янка Бузька Львівської області.
- Село Івниця Житомирської області – влучив снаряд на територію військового складу.
- У Хмельницькому влучили в злітну смугу військового аеродрому.
- У аеродром Краматорська влучив снаряд.