Кроме того, атаковали аэропорты в Херсоне и Чугуеве.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

На видео видно, как в аэропорт попала ракета. Его охватил пожар. О пострадавших пока нет информации.

Россия напала на Украину

Утром 24 февраля по Украине раздаются обстрелы и взрывы. Россияне атакуют военные объекты. Из-за этого по всей стране ввели чрезвычайное положение.