Об этом заявил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. Он отметил, что главным вопросом для нас является безопасная эксплуатация энергоблоков.

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Глава "Энергоатома": ядерные объекты в условиях войны – это не игрушки

Есть риски – перемещение захватчиков возле наших атомных объектов. И это уже такая ситуация, которая может выводить из-под контроля работу атомных блоков, если будут обстрелы поблизости или непосредственно в их направлении", – сказал он в видеообращении 27 февраля.

Котин отметил, что Украина обеспечивает охрану своих объектов, на их территории привлечены все необходимые меры безопасности с участием всех необходимых подразделений защиты этих объектов, но гарантии этой безопасности могут соблюдаться "без каких-либо угроз со стороны захватчиков, которые сейчас находятся на территории Украины".

Важно отметить, что ядерные объекты – это не игрушки, это очень большой технологически сложный объект. И работа этих объектов должна безопасно обеспечиваться,

– подчеркнул Котин.

В то же время, он отметил, что сейчас, к сожалению, Украина потеряла контроль над зоной отчуждения, и это уже привело к негативным последствиям.

Там тяжелая техника, там бомбометание, взрывы, в результате которых радиоактивные вещества в почве выходят в виде пыли и повышается радиоактивный фон. И у нас есть информация, что в 5-15 раз повышается фон на участках, где находится российская и белорусская техника,

– объяснил глава "Энергоатома"

В то же время он отметил, что сейчас НАЭК, который работает 9 энергоблоками из 15 имеющихся, поскольку пришлось вывести часть энергоблоков в горячий резерв или заранее в ремонты из-за снижения потребления в результате российской агрессии и начала военных действий, имеет резерв в 3 тысяч МВт, "которые, если нужно, мы сможем прибавить".

Смотрите видеообращение Котина: