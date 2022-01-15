Соответствующий анонс сделали в эфире канадского телеканала. Там рассказали о том, с кем канадский Министер планирует встретиться в Украине.
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В Украину приедет министр Канады
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли не следующей неделе посетит Украину,
– говорится в заявлении.
Поездка призвана "подтвердить непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины".
В рамках визита глава Министерства иностранных дел Канады проведет встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем и вице-премьером Ольгой Стефанишиной.
Ожидается, что Жоли также посетит канадских военных в Украине.
Главы МИД Канады и Нидерландов обсудили Украину
Министр иностранных дел Канады поговорила с новоназначенным главой МИД Нидерландов. Во время разговора политики затронули и тему Украины. В частности, отметили важность и в дальнейшем ее поддерживать.
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