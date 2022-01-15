Відповідний анонс зробили в ефірі канадського телеканалу. Там розповіли про те, з ким канадська міністерка планує зустрітися в Україні.

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В Україну приїде міністр з Канади

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі наступного тижня відвідає Україну,

– йдеться у заяві.

Поїздка покликана "підтвердити непохитну підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності України".

У межах візиту очільниця Міністерства закордонних справ Канади проведе зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і віцепрем'єркою Ольгою Стефанішиною.

Очікується, що Жолі також відвідає канадських військових в Україні.

Довідка. В Україні в межах військової тренувальної місії UNIFIER перебувають 200 канадських військовослужбовців. Вони базуються в Яворові, що у Львівські області.

Глави МЗС Канади й Нідерландів обговорили Україну

Міністерка закордонних справ Канади поговорила з новопризначеним очільником МЗС Нідерландів. Під час розмови політики зачепили й тему України. Зокрема, наголосили на важливості й надалі її підтримувати.

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