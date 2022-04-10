Он подчеркнул, что существующая система (Совбеза, – ред.) немного сломана или неполна, но это не значит, что мы не должны приложить все усилия для ее совершенствования.

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По словам Джеффри Найса, сейчас важно выгнать Россию из Совета безопасности, или отменить ее вето, или каким-то иным образом лишить ее права.

Международное сообщество должно пойти на этот шаг, поскольку вторжение России в Украину всколыхнуло весь мир, поставив угрозу ядерной катастрофы.

Эта власть, подумайте только, эквивалентна тому, что Гитлер получил бы право вето в 1944 году, чтобы сказать, кого будут судить в Нюрнберге в 1946 году,

– заявил Джеффри Найс.

Он добавил, что другой способ привлечь РФ к ответственности – это чтобы после окончания войны Россия передала всех идентифицированных или потенциальных обвиняемых.

К слову, расследователь Bellingcat Христо Грозев сказал, что не видит сценария, в котором бы не было Международного уголовного суда Против Путина. И на такое расследование не повлияет даже достижение мира и завершение войны, ведь это преступления против человечества.

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