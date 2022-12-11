Об этом заявил глава МИД Британии Джеймс Клэверли. По его словам, президент России Владимир Путин пытался создать нарратив, что якобы страны НАТО угрожают России.

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Путин является агрессором, – глава МИД Британии

НАТО четко дало понять, что мы являемся оборонным альянсом. НАТО никогда не угрожал России и не делает этого сейчас,

– сказал он.

Клеверли отметил, что присоединяющиеся к НАТО страны делают это добровольно, и в этом нет никакого принуждения. По его словам, смысл Альянса в защите своих государств-членов, а не угрозах кому-то другому.

Британский министр подчеркнул, что для НАТО нет внутренней потребности вовлекаться в конфликт и Альянс пытается сделать так, чтобы этого не произошло.

"В конце концов, это Владимир Путин, использующий эскулятивный язык. Именно он угрожал дальнейшей имперской экспансией, ссылаясь на… его сосредоточенность на исторической империи России. Следовательно, это он агрессор", – сказал Клеверли.

Верховка Кремля должна ответить за военные преступления

Клеверли заявил, что российское руководство следует привлечь к ответственности за военные преступления, совершенные в Украине. Министр сообщил, что во время визита в Украину ознакомился с информацией о военных преступлениях, среди которых принудительная депортация детей и усыновление, сексуальное насилие и другие.

В то же время Клеверли не дал окончательного ответа на вопрос о том, стоит ли судить Владимира Путина.

Совершенно точно должна быть ответственность, а это значит, что солдаты на местах, совершающих эти жестокости, вплоть до самого верха. Должна быть ответственность, включая Владимира Путина,

– сказал он.

По его словам, Великобритания готова помочь Украине установить справедливость и привлечь преступников к ответственности.

"Мы поддерживаем Международный уголовный суд, но мы признаем, что могут быть и другие механизмы, и мы будем работать с нашими друзьями, включая украинцев, в международном сообществе, чтобы искать, как будет выглядеть эффективная система ответственности", – резюмировал Клеверли.

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