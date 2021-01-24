Это авторитарный поворот, – глава МИД Франции отреагировал на аресты в России
Волна арестов во время массовых протестов в России является авторитарным поворотом. Это заявил глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Он отметил, что вопрос свободы демонстраций играл важную роль в диалоге между президентами Франции и России с 2019 года. Об этом сообщили на сайте L'obs.
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Неприемлемые аресты
По его словам, коллективные аресты ставят под сомнение верховенство права. И это неприемлемо.
Я считаю этот авторитарный поворот очень тревожным,
– отметил министр.
Также он подтвердил, что такой ход со стороны российской власти ставит под сомнение уверенность и ощущение безопасности в отношении России.
Россия остается соседом ЕС
Несмотря на это, Дриан отметил, что Россия остается соседом Европейского Союза. Поэтому соответствующие вопросы надо с ней обсуждать.
Протесты в России: коротко
- Сразу в нескольких городах России устроили протесты в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.
- На массовых акциях задержали более 3 тысяч граждан. Большинство – в Москве. А также – в Петербурге, Новосибирске, Воронеже и Нижнем Новгороде.
- Страны Балтии призвали Евросоюз ввести санкции против российских чиновников, причастных к подавлениям протестов 23 января. Совместное заявление сделали главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы.
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