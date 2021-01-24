Волна арестов во время массовых протестов в России является авторитарным поворотом. Это заявил глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он отметил, что вопрос свободы демонстраций играл важную роль в диалоге между президентами Франции и России с 2019 года. Об этом сообщили на сайте L'obs.

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Неприемлемые аресты

По его словам, коллективные аресты ставят под сомнение верховенство права. И это неприемлемо.

Я считаю этот авторитарный поворот очень тревожным,

– отметил министр.

Также он подтвердил, что такой ход со стороны российской власти ставит под сомнение уверенность и ощущение безопасности в отношении России.

Россия остается соседом ЕС

Несмотря на это, Дриан отметил, что Россия остается соседом Европейского Союза. Поэтому соответствующие вопросы надо с ней обсуждать.

Отметим! Европейские лидеры ввели санкции против ряда российских чиновников, подозреваемых в отравлении оппонента, чтобы наглядно продемонстрировать свое желание поддерживать международное право.

Протесты в России: коротко