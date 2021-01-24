Це авторитарний поворот, – очільник МЗС Франції відреагував на арешти в Росії
Хвиля арештів під час масових протестів у Росії є авторитарним поворотом. Це заявив очільник міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.
Він зауважив, що питання свободи демонстрацій відігравало важливу роль у діалозі між президентами Франції і Росії з 2019 року. Про це повідомили на сайті L'obs.
Варто прочитати Чому діти дев'яностих повстали проти Путіна
Неприйнятні арешти
За його словами, колективні арешти ставлять під сумнів верховенство права. І це є неприйнятно.
Я вважаю цей авторитарний поворот дуже тривожним,
– зазначив міністр.
Також він ствердив, що такий хід з боку російської влади ставить під сумнів впевненість та відчуття безпеки щодо Росії.
Росія залишається сусідом ЄС
Попри це, Дріан відзначив, що Росі залишається сусідом Європейського Союзу. Тому відповідні питання треба з нею обговорювати.
Протести в Росії: коротко
- Одразу у декількох містах Росії влаштували протести на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.
- На масових акціях затримали понад 3 тисячі громадян. Більшість – у Москві. А також – у Петербурзі, Новосибірську, Воронежі та Нижньому Новгороді.
- Країни Балтії закликали Євросоюз ввести санкції проти російських чиновників, які причетні до придушень протестів 23 січня. Спільну заяву зробили глави МЗС Естонії, Латвії, Литви.
Поділитися новиною