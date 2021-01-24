Хвиля арештів під час масових протестів у Росії є авторитарним поворотом. Це заявив очільник міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Він зауважив, що питання свободи демонстрацій відігравало важливу роль у діалозі між президентами Франції і Росії з 2019 року. Про це повідомили на сайті L'obs.

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Неприйнятні арешти

За його словами, колективні арешти ставлять під сумнів верховенство права. І це є неприйнятно.

Я вважаю цей авторитарний поворот дуже тривожним,

– зазначив міністр.

Також він ствердив, що такий хід з боку російської влади ставить під сумнів впевненість та відчуття безпеки щодо Росії.

Росія залишається сусідом ЄС

Попри це, Дріан відзначив, що Росі залишається сусідом Європейського Союзу. Тому відповідні питання треба з нею обговорювати.

Зазначимо! Європейські лідери запровадили санкції проти кількох російських чиновників, підозрюваних у отруєнні опонента, щоб наочно продемонструвати своє бажання підтримувати міжнародне право.

Протести в Росії: коротко