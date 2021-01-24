Чому діти дев'яностих повстали проти Путіна
Кремль обурений, що на протести виходять діти. Далі читайте російською.
Их сложно напугать словом, или Не такие как родители
Те, кто успел родиться при Путине. Те, кто рос в эпоху вставания с колен. Власти возмущены, грозят карами соцсетям, ищут заговор и намекают на последствия. Ничего удивительного. Если дети отвергают то, что было выстроено родителями, то это выглядит как пощечина.
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С их родителями российская власть успела договориться. Еще в нулевые, когда предложила им социальный контракт. Родители отказались от прав и свобод в обмен на стабильность и рост доходов. Особенно недоверчивых Кремль пугал девяностыми, уверяя, что только они рождаются из демократии и гласности.
Но это сравнение все хуже работает для нынешних подростков. Они сами – дети девяностых. Их сложно напугать словом, которое не несет для них ассоциаций. Зато всю свою жизнь они наблюдают страну, последовательно закручивающую гайки.
Российская власть стареет вместе с президентом – и, в результате, с каждым годом становится все менее гибкой и все менее адаптивной. Более того – она становится все более антимолодежной.
Те, кто в России только успел получить паспорт, всю свою сознательную жизнь провели в посткрымской реальности. Падал курс рубля. Спортсменов ловили на доппинге. Кондовый патриотизм лился с экранов. Их учителя фальсифицировали выборы. Их родители лицемерно отмалчивались.
Все эти годы их страну ловили на преступлениях. Ханжество становилось нормой. Договор, заключенный родителями, аукнулся молодежи госпропагандой и доносами. Заколоченными социальными лифтами и цензурой. Власть может быть уверена, что свою часть договора она исполняет. Но она заключала его не с ними.
Теперь все официальные рупоры будут уверять, что закулиса готовится "использовать детей". И это самый идиотский способ реакции на ситуацию. Потому что выход на улицу для молодых – это заявка на субъектность. Заявка на право быть услышанными. А отказ в этой самой субъектности ("вы не самостоятельны и вас используют") – лишь выполнит роль бензина для этого котла настроений.
Забетонированная реальность России
Все, что им готов предложить Кремль – это образ прошлого. Либо образ "величия", найденный в советских закромах и слепленный по имперским лекалам. Либо образ "лихих девяностых" – как антитезу стабильности. У власти нет образа будущего – потому что она не мыслит этой категорией. Она пытается реанимировать имперский труп, и искренне недоумевает, почему подобное не приводит в экстаз тех, кто помладше.
Поколение детей выросло в сословном обществе. Социальные вершины облюбовали те, кому повезло. Показная роскошь всех, кто нашел себе место под солнцем.
Запрос на справедливость обречен быть без ответа. В том числе, и на справедливость социальную.
Год назад им сказали, что Путин может просидеть до 2036 года. Те, кто родился в год его первой присяги, успеют к тому моменту разменять четвертый десяток. Прекрасная забетонированная реальность, в которой время работает против тебя. В которой даже улицы Беларуси выглядят как торжество свободомыслия.
Теперь российские власти ищут в происходящем происки закулисы. Что и неудивительно. Сама попытка убить Навального с помощью химического оружия означает, что его статус для российских властей окончательно изменился. Отныне он не "свой бунтарь". Отныне он "агент влияния" и "предатель". А потому любой протестный митинг под его знаменами теперь воспринимается в Кремле не как доморощенное возмущение, а как импорт нестабильности. А это уже не полицейская задача, а военная.
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И самыми жалкими на этом фоне выглядят родители. Те самые, что обменяли двадцать лет назад свободу на холодильник. Причем не только свою, но и свободу следующего поколения. И теперь они старательно ищут тех, кто вынудил поколение детей выходить на протесты. Что ж, для них есть хорошая новость.
Достаточно подойти к зеркалу.
Джерело: Телеграм
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