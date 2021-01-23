Навального можуть отруїти знову, – Bellingcat
Російського опозиціонера Олексія Навального, ймовірно, можуть знову отруїти. Однак цьому повинні завадити масові протести.
Масові акції зараз є в інтересах Навального. Про це заявив представник міжнародної організації Bellingcat Христо Грозєв в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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За словами Грозєва, нове отруєння можливе. Однак Кремль та Федеральна служба безпеки буцімто хочуть подивитись на реакцію народу і тоді вирішуватимуть, що робити.
Чим більше вони побачать сьогодні людей на вулиці, тим більш безпечно буде Навальному, тому що вони все-таки злякаються, –
наголосив Грозєв.
Протести у Росії: коротко
- Коли Навальний повернувся до Росії 17 січня, його одразу затримали та відправили в СІЗО на 30 діб.
- Опозиціонеру хочуть замінити умовний термін у справі "Ів-Роше" на реальний.
- Росіяни обурились такими діями влади та вийшли на мітинги у Москві, Санкт-Петербурзі, Хабаровську та інших містах.
- У результаті силовики затримали понад 2,5 тисячі протестувальників, вони навіть застосовували до людей жорстоку силу.
- Мітингувальники прийшли під СІЗО, де перебуває Навальний. Сутички почались і там.
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