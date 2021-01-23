Російського опозиціонера Олексія Навального, ймовірно, можуть знову отруїти. Однак цьому повинні завадити масові протести.

Масові акції зараз є в інтересах Навального. Про це заявив представник міжнародної організації Bellingcat Христо Грозєв в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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За словами Грозєва, нове отруєння можливе. Однак Кремль та Федеральна служба безпеки буцімто хочуть подивитись на реакцію народу і тоді вирішуватимуть, що робити.

Чим більше вони побачать сьогодні людей на вулиці, тим більш безпечно буде Навальному, тому що вони все-таки злякаються, –

наголосив Грозєв.

Зверніть увагу! Навального отруїли "Новачком" в серпні 2020 року. Він лікувався у Німеччині. Згодом Bellingcat разом з партнерами опублікували розслідування, у якому зазначили, що опозиціонера отруїли співробітники ФСБ. Детальніше – читайте тут.

Протести у Росії: коротко