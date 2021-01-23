Российского оппозиционера Алексея Навального, вероятно, могут снова отравить. Однако этому должны помешать массовые протесты.

Массовые акции сейчас есть в интересах Навального. Об этом заявил представитель международной организации Bellingcat Христо Грозев в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

Кстати Снежные бои и стычки возле СИЗО: как Россия протестовала за Навального – фото, видео

По словам Грозева, новое отравление возможно. Однако Кремль и Федеральная служба безопасности якобы хотят посмотреть на реакцию народа и тогда будут решать, что делать.

Чем больше они увидят сегодня людей на улице, тем более безопасно будет Навальному, потому что они все-таки испугаются,

– подчеркнул Грозев.

Обратите внимание! Навального отравили "Новичком" в августе 2020 года. Он лечился в Германии. Впоследствии Bellingcat вместе с партнерами опубликовали расследование, в котором отметили, что оппозиционера отравили сотрудники ФСБ. Подробнее – читайте здесь.

Протесты в России: коротко