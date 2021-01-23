Навального могут отравить снова, – Bellingcat
Российского оппозиционера Алексея Навального, вероятно, могут снова отравить. Однако этому должны помешать массовые протесты.
Массовые акции сейчас есть в интересах Навального. Об этом заявил представитель международной организации Bellingcat Христо Грозев в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
Кстати Снежные бои и стычки возле СИЗО: как Россия протестовала за Навального – фото, видео
По словам Грозева, новое отравление возможно. Однако Кремль и Федеральная служба безопасности якобы хотят посмотреть на реакцию народа и тогда будут решать, что делать.
Чем больше они увидят сегодня людей на улице, тем более безопасно будет Навальному, потому что они все-таки испугаются,
– подчеркнул Грозев.
Протесты в России: коротко
- Когда Навальный вернулся в Россию 17 января, его сразу задержали и отправили в СИЗО на 30 суток.
- Оппозиционеру хотят заменить условный срок по делу "Ив-Роше" на реальный.
- Россияне возмутились такими действиями властей и вышли на митинги в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске и других городах.
- В результате силовики задержали более 2,5 тысячи протестующих, они даже применяли к людям жестокую силу.
- Митингующие пришли под СИЗО, где находится Навальный. Стычки начались и там.
Поделиться новостью