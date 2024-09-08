"Нейтральная" позиция партии, из которой происходит канцлер, удивляет немецкую политику.

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Глава МИД Германии раскритиковала партию Шольца

Бербок назвала "неопределенной" позицию СДПГ в вопросе помощи Украине. Политик напомнила, что ранее Войдке отмечал солидарность с Украиной в ее противостоянии агрессии с российской стороны.

Я несколько волнуюсь за своего канцлера. За кого ему на самом деле голосовать в Бранденбурге 22 сентября? Если Дитмар Войдке не соберется до выборов, тогда у него будет только один выбор – "Зеленые",

– предполагает она.

По мнению политика, крайне правые ("Альтернатива для Германии", AFD) и крайне левые ("Блока Сары Вагенкнехт", BSW) также недостаточно помогают украинцам. Вместо этого они "находятся на стороне России и Путина".