Сейчас в Министерстве обороны Германии снова прокомментировали возможность снятия ограничений на применение оружия.

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Писториус прокомментировал вероятность ударов вглубь России

По словам главы немецкого оборонного ведомства – Бориса Писториуса, позиция его правительства – неизменна.

Писториус отметил, что Берлин выступает против того, чтобы Украина наносила дальние удары вглубь территории России предоставленным Киеву вооружением.

В то же время по его словам, Германия будет продолжать поддерживать Украину и делать это столько, сколько будет необходимо.

Почему Украине важно получить разрешение

Сегодня, 6 сентября, во время "Рамштайна" в Германии президент Владимир Зеленский призвал партнеров позволить партнерам разрешить уничтожать военные цели на территории России западным дальнобойным оружием.

Он отметил, что Украина должна иметь этот дальнобойный потенциал не только по оккупированной территории Украины, но и для ударов по российской территории. Это будет способствовать тому, чтобы Россия была мотивирована искать мир.