Наразі у Міністерстві оборони Німеччини знову прокоментували можливість зняття обмежень на застосування зброї.

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Пісторіус прокоментував імовірність ударів углиб Росії

За словами очільника німецького оборонного відомства – Бориса Пісторіуса, позиція його уряду – незмінна.

Пісторіус наголосив, що Берлін виступає проти того, аби Україна завдавала дальні удари вглиб території Росії наданим Києву озброєнням.

Водночас за його словами, Німеччина продовужватиме підтримувати Україну і робитиме це стільки, скільки буде необхідно.

Чому Україні важливо отримати дозвіл

Сьогодні, 6 вересня, під час "Рамштайну" в Німеччині президент Володимир Зеленський закликав партнерів дозволити знищувати військові цілі на території Росії західною далекобійною зброєю.

Він наголосив, що Україна повинна мати цей далекобійний потенціал не лише щодо окупованої території України, а й для ударів по російській території. Це сприятиме тому, щоб Росія була вмотивована шукати мир.