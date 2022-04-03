Сначала министр Дендиас прибыл в Молдову. А тогда на автомобиле отправился в Одессу.

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Дендиас и Труханов обсудили жизнь греческой общины в городе. Также глава МИД Греции рассказал о возобновлении работы Генконсульства в Одессе.

Ранее Дендиас заявил, что хочет возглавить гуманитарную миссию в Мариуполь. Он сообщил: в регионе проживают тысячи этнических греков.

Я намерен лично возглавить эту помощь,

– подчеркнул министр.

Свою деятельность он будет координировать с Красным Крестом.

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