Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Он поделился фотографиями со встречи с начальником МИД Северной Македонии и поблагодарил за поддержку иностранных партнеров.

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По словам Алексея Кулебы, представители Северной Македонии осмотрели жилой сектор Ирпеня и были поражены повреждениями, причиненными российской армией.

Представители Северной Македонии посетили Ирпень / фото Алексея Кулебы

Встреча представителей Украины и Северной Македонии в Ирпене / фото Алексея Кулебы

Глава МЗВ Северной Македонии шокирован повреждениями Ирпени руками россиян / фото Алексея Кулебы

Глава Киевской ОВА подчеркнул, что поддержка мирового сообщества в осуждении российского вторжения в Украину очень ценна для нашего государства.

Вы демонстрируете единство против угроз, с которыми мы продолжаем бороться. Спасибо, что вы рядом и солидарны с украинским народом!

– написал Кулеба.

Спикеры парламентов Румынии, Северной Македонии и Швейцарии посетили Гостомель и Ирпень

Месяц тому назад в Украину в знак поддержки приехали спикеры парламентов Румынии, Северной Македонии и Швейцарии. Вместе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком они посетили освобожденные от российских оккупантов Гостомель и Ирпень.

После увиденного чиновники заявили, что готовы и дальше поддерживать Украину. А Стефанчук назвал 5 направлений помощи Украине от мира , которые необходимы для победы над агрессией России.

В Гостомель и Ирпень приехали спикеры парламентов Румынии, Северной Македонии и Швейцарии/фейсбук Руслана Стефанчука

В их список вошли: поддержка серьезной и жесткой санкционной политики против России; экономическая и финансовая поддержка для Украины, ведь большое количество ее территорий до сих пор оккупировано, что не позволяет экономике страны работать на полный размах; поддержка евроинтеграционной перспективы Украины, потому что это то, чего заслуживают украинцы и за что они заплатили сполна; военная поддержка, без которой Украина не сможет противостоять России; построение общего плана восстановления Украины.

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