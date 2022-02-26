Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Он отметил, что энергосистема нашего государства проводила тестовое испытание работы в изолированном режиме от российской и белорусской энергосистем.

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Энергосистема способна работать в изолированном режиме

Автономная работа украинской энергосистемы доказала нашу способность работать в изолированном режиме. И все это в условиях ракетных обстрелов, ожесточенных боев и попыток врага атаковать объекты критической инфраструктуры,

– подчеркнул Галущенко.

Украинская энергосистема доказала способность поддерживать необходимую частоту 50 Герц в различных режимах работы. Министр поблагодарил оператора НЭК "Укрэнерго" за профессионально выполненные работы. Вернуть энергосистемы Украины в объединенную с Россией и Беларусью сеть планировали 27 февраля. Однако враг откорректировал эти планы.

Отметим, что 27 февраля подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергосети российских оккупантов. Галущенко планирует обратиться к министрам энергетики европейских стран для более быстрого принятия решения о присоединении украинской энергосистемы с европейской.