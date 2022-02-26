Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Він зазначив, що енергосистема нашої держави проводила тестове випробування роботи в ізольованому режимі від російської та білоруської енергосистем.
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Енергосистема спроможна працювати в ізольованому режимі
Автономна робота української енергосистеми довела нашу спроможність працювати в ізольованому режимі. І все це в умовах ракетних обстрілів, запеклих боїв і спроб ворога атакувати об'єкти критичної інфраструктури,
– наголосив Галущенко.
Українська енергосистема довела здатність підтримувати необхідну частоту 50 Герц в різних режимах роботи. Міністр подякував оператору НЕК "Укренерго" за професійно виконані роботи. Повернути енергосистеми України в об'єднану з Росією та Білоруссю мережу планували 27 лютого. Проте ворог відкоригував ці плани.
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