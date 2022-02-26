Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Він зазначив, що енергосистема нашої держави проводила тестове випробування роботи в ізольованому режимі від російської та білоруської енергосистем.

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Енергосистема спроможна працювати в ізольованому режимі

Автономна робота української енергосистеми довела нашу спроможність працювати в ізольованому режимі. І все це в умовах ракетних обстрілів, запеклих боїв і спроб ворога атакувати об'єкти критичної інфраструктури,

– наголосив Галущенко.

Українська енергосистема довела здатність підтримувати необхідну частоту 50 Герц в різних режимах роботи. Міністр подякував оператору НЕК "Укренерго" за професійно виконані роботи. Повернути енергосистеми України в об'єднану з Росією та Білоруссю мережу планували 27 лютого. Проте ворог відкоригував ці плани.

Зазначимо, що 27 лютого підписано наказ Міненерго про відмову від приєднання до енергомережі російських окупантів. Галущенко планує звернутись до міністрів енергетики європейських країн задля швидшого ухвалення рішення про приєднання української енергосистеми до європейської.



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