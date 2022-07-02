Глава Минобороны Чехии приехала в Украину

2 июля такой визит нанесла министр обороны Чешской Республики Яна Черноховова. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Она заявила, что сегодня их делегация работала во Львове, где состоялась теплая встреча с главой Минобороны Чехии.

Конечно, говорили о войне и помощи Украине. Напомню, что Чехия является одним из европейских государств, которое последовательно поддерживает Украину в противодействии военной агрессии против России,

– написала Маляр.

Заместитель украинского министра обороны добавила, что Чехия уже предоставила Украине вооружение и военную технику, а также между нашими странами есть сотрудничество в области военной медицины. Речь идет об обучении украинских специалистов и лечении раненых.

Визит главы Минобороны Чехии во Львов / Фото из фейсбука Анны Маляр

Какие ограничения ввела Чехия в отношении России:

отозвала свое согласие на работу консульств России в городах Карловы Вары и Брно;

правительство страны приостановило работу чешских консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге;

отозван Посол Чехии в России для консультаций;

закрыт "Чешский дом" в Москве;

правительство Чехии приняло решение прекратить выдачу виз, а также разрешений на долгосрочное и постоянное пребывание гражданам России, за исключением гуманитарных случаев;

закрыто воздушное пространство над Чехией для самолетов российских авиаперевозчиков, а также не выдаются разрешения на осуществление чартерных перевозок;

регионы Чехии прекратили сотрудничество с 12 регионами России.

Яна Черноховова о визите в Украину

Возвращаюсь из Украины, из Зборова, где 105 лет назад легионеры получили признание. Эту годовщину я планировала отпраздновать здесь еще до войны. Варварское нападение Путина стало для меня дополнительным поводом не только отдать честь нашим героям, но и символически поддержать борьбу украинцев с оккупантами.

– подчеркнула глава чешского Минобороны.