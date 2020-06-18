Доклад министра здравоохранения Украины Максима Степанова о медицинской реформе еще вчера значился в повестке дня Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Министр должен был представить членам профильного Комитета скорректированный план реформирования медицины. Как передает РБК-Украина, сегодня заседание Комитета состоялось в формате видеоконференции, но Степанов в ней участия не принимал.

Степанова представляли два его заместителя. Но рассмотреть медреформу и ее соответствие Меморандуму с МВФ, который открыл для Украины программу stand-by при условии, что реформа медицины будет продолжена в том или ином виде, так и не получилось.

Мотивы Степанова, который проигнорировал Комитет, пока неизвестны, однако по мнению политолога Алексея Голобуцкого, министр тянет время, потому что все еще не готов представить такой план реформы, который устроит всех.

Степанов неоднократно критиковал Ульяну Супрун, называл ее действия экспериментом и призвал все менять. Но дальше слов до сих пор не продвинулся. Напомню, что министром его назначили в конце марта – а значит, было время сформировать хотя бы рамочную концепцию дальнейших действий по реформированию медицинской сферы и начать диалог. Прятаться за спинами заместителей долго не получится – продолжение медреформы от Украины требует МВФ. Не говоря уже о том, что состояние украинской медицины не устраивает никого – ни пациентов, ни самих медиков,

– считает политолог.

Голобуцкий говорит, что в таких условиях вопрос продолжения реформы здравоохранения нужно выносить на рассмотрение Совета реформ, которую возглавляет Михаил Саакашвили. Он также предлагает провести открытые парламентские слушания с привлечением не только отечественных экспертов, но и представителей МВФ.