Доповідь міністра охорони здоров'я України Максима Степанова про медичну реформу ще вчора значилася у порядку денному Комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.

Міністр мав представити членам профільного Комітету скоригований план реформування медицини. Як передає РБК-Україна, сьогодні засідання Комітету відбулося в форматі відеоконференції, але Степанов в ній участі не брав.

Степанова представляли два його заступники. Але розглянути медреформу і її відповідність Меморандуму з МВФ, який відкрив для України програму stand-by за умови, що реформу медицини буде продовжено в тому чи іншому вигляді, так і не вийшло.

Мотиви Степанова, який проігнорував Комітет, поки невідомі, проте на думку політолога Олексія Голобуцького, міністр тягне час, бо все ще не готовий представити такий план реформи, який влаштує всіх.

Степанов неодноразово критикував Уляну Супрун, називав її дії експериментом і закликав все міняти. Але далі слів досі не просунувся. Нагадаю, що міністром його призначили в кінці березня - а значить, був час сформувати хоча б рамкову концепцію подальших дій з реформування медичної сфери і почати діалог. Ховатися за спинами заступників довго не вийде - продовження медреформи від України вимагає МВФ. Не кажучи вже про те, що стан української медицини не влаштовує нікого - ані пацієнтів, ані самих медиків,

– вважає політолог.

Голобуцький каже, що в таких умовах питання продовження реформи охорони здоров'я потрібно виносити на розгляд Ради реформ, яку очолює Міхеїл Саакашвілі. Він також пропонує провести відкриті парламентські слухання з залученням не тільки вітчизняних експертів, а й представників МВФ.